Da oggi gli spostamenti sul territorio nazionale, isole comprese, non devono più essere giustificati. Scompare il modulo di autocertificazione che ha accompagnato gli italiani durante il lockdown. Ma in alcune regioni i cittadini che arrivano da altre zone potranno essere tracciati. Il tracciamento avviene attraverso la compilazione di un modulo su cui si indicano le proprie generalità e la residenza. Se non è prevista la misurazione della temperatura si dovrà autodichiarare di non avere sintomi. Potrà essere chiesto di dichiarare se si è entrati in contatto con malati di coronavirus. Il modulo, che potrà essere richiesto al check in degli aeroporti, all'imbarco di navi e traghetti o dalla struttura alberghiera, può essere conservato per 14 giorni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 05:01

