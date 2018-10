Da nord a sud un lunedì di paura Scuole chiuse a Roma e Provincia

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniSarà un lunedì di paura e di allarme rosso per il forte maltempo che sta flagellando l'Italia. Oggi il nubifragio day, con previsioni così preoccupanti da far chiudere le scuole a Roma, Genova, Venezia, Vicenza e in molti altri comuni d'Italia.I fiumi si stanno ingrossando pericolosamente, soprattutto il Tagliamento e l'Adige, con esondazioni di torrenti e strade chiuse nel Friuli e nel Trentino, smottamenti, allagamenti e strade chiuse nel Veneto e in Calabria, acqua alta a Venezia, una tromba d'aria a Genova, alberi e tegole caduti a Roma, il crollo di uno storico pontile industriale all'Isola d'Elba, mareggiate su gran parte delle coste e ancora neve in Valtellina.ALLARME DA NORD A SUD Nella provincia di Rieti, forse per l'asfalto reso viscido dalle precipitazioni, c'è stato uno scontro frontale tra due auto e quattro persone sono morte e una quinta è in gravi condizioni. La Protezione Civile ha diramato bollettini di massima allerta per Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e parte dell'Abruzzo.LE PREVISIONI Abbondanti piogge a carattere alluvionale e venti fortissimi, che potranno raggiungere anche i 100 chilometri orari di velocità: le precipitazioni più abbondanti si aspettano in mattinata. I meteorologi prevedono che in alcune zone d'Italia si potrà raggiungere un accumulo totale di pioggia fino a 150-200 litri al metro quadrato; picchi fino a 400 litri saranno invece possibili in Liguria, Friuli, Alpi e Prealpi centro-orientali. La perturbazione porterà raffiche di vento che possono raggiungere i 100 chilometri. Una breve tregua arriverà nella giornata di domani, prima di far spazio ancora a nuove piogge, attese fino al week-end.QUI ROMA Più di 250 le richieste di intervento ricevute dai Vigili del Fuoco a Roma, dove desta preoccupazione anche il livello del Tevere. Oggi sono attese onde alte fino a 6 metri sul litorale romano, bersagliato già ieri da una forte mareggiata. Situazione critica anche in Toscana, dove all'Isola d'Elba il mare in tempesta ha distrutto il pontile di Vigneria: la storica struttura, in disuso dagli anni Ottanta, era utilizzato dalle navi per caricare i minerali estratti.QUI MILANO A Milano gli osservati speciali sono i fiumi Seveso e Lambro, dopo che la città e l'intera Lombardia sono stati oggetto di forti piogge. Acqua alta da record a Venezia, dove anche la maratona cittadina ha dovuto fare i conti con le abbondanti piogge. Ore di attesa invece a Vicenza, dove il livello del fiume Bacchiglione raggiungerà il livello di preallarme fissato a 4,60 metri di altezza. Il Governatore del Veneto Luca Zaia ha chiesto la mobilitazione del Servizio Nazionale delle Protezione Civile poiché la situazione «evoca scenari riferibili agli eventi di piena del 1966», quando in contemporanea ci fu l'alluvione del Triveneto e di Firenze.