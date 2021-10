Da Nadia Bengala a Pippo Franco, quando il candidato vip fa flop

Marco Esposito

Da Miss Italia a Miss Flop. Da più bella d'Italia a meno votata della Capitale. È il singolare percorso di Nadia Bengala (foto in alto a sx), incoronata reginetta nel 1988 dall'allora presidente di giuria Gianni Boncompagni e oggi candidata con la lista civica di Virginia Raggi al Comune di Roma, dove ha preso appena 14 voti (mentre scriviamo mancano alcuni seggi da scrutinare).

Non è andata meglio al comico Pippo Franco (in alto a dx), che ha deciso di candidarsi con Enrico Michetti. Per il volto del Bagaglino l'esito delle urne è stata una doccia gelata: 49 preferenze, meno degli spettatori che in una solo serata andavano a vederlo nel teatro romano.

Decisamente meglio è andata a Ubaldo Righetti, difensore della Roma dello scudetto di Nils Liedholm, che, candidatosi nelle file del Pd, ha raccolto comunque circa 900 voti. Non pochi, ma insufficienti per essere eletto nelle liste del Partito Democratico dove concorrono altri campioni, quelli delle preferenze.

Negativo anche il risultato di un altro giallorosso, Antonio di Carlo (foto in basso a sx), candidato nello schieramento opposto, ovvero la lista civica di Michetti. L'ex centrocampista della Roma di Sven-Göran Eriksson ha raccolto solo 87 voti. Come una sconfitta nel derby. Derby che, in questo caso, si aggiudica Angelo Gregucci (in basso a dx), bandiera della Lazio, che - nella stessa lista civica di Michetti - raccogliendo poco più di 100 preferenze supera il rivale cittadino.

Tutto sommato soddisfacente il bottino di Yifan Lin, candidata di origini cinesi, che si è presentata con il Pd a sostegno di Gualtieri: oltre 250 preferenze raccolte in città, non tantissime, ma un primo contributo all'integrazione di una comunità comunque numerosa in città.



