Da Masterchef a Sessuologia nuove frontiere alla Sapienza

Lorena Loiacono

Dal dottor chef al dottor geometra passando per l'esperto in sessuologia o in galateo e buone maniere. Le professioni cambiano volto e l'università non può che restare al passo con i tempi: oggi la Sapienza presenterà i nuovi corsi, al via dal prossimo anno accademico, alle tante aspiranti matricole che si riverseranno nei viali del primo ateneo romano per tre giorni di orientamento. Da oggi fino a giovedì prende vita alla Sapienza Porte aperte tra incontri e materiale informativo.

Per il 2019-2020 saranno attivi ben 281 corsi di laurea e laurea magistrale, 85 corsi di dottorato, 195 master di primo e secondo livello a cui si aggiungono corsi di specializzazione e corsi di formazione e di alta formazione tra cui il primo corso in Europa in Galatei e buone maniere realizzato in collaborazione con l'Accademia italiana galateo, che ha preso il via nel mese di maggio. In aumento anche il numero dei corsi in lingua inglese: sono complessivamente 48 tra i corsi esclusivamente in inglese, quelli con almeno un curriculum e quelli con singoli insegnamenti in lingua. Tra le nuove proposte c'è l'atteso corso triennale dedicato ai professionisti del cibo: Scienze, culture e politiche gastronomiche per il benessere, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi della Tuscia. Formerà gli esperti del settore a 360 gradi: dagli ideatori di piatti di alta qualità nutrizionale ed elevata sostenibilità, ai consulenti internazionali di politiche alimentari, agli esperti dell'uso dell'e-commerce e della comunicazione in ambito alimentare.

Arriva per la prima volta in Italia anche il corso di laurea magistrale, in lingua inglese, per formare psicologi clinici e sessuologi. In arrivo anche il corso professionalizzante in Tecniche per l'edilizia e il territorio per la professione del geometra che darà accesso direttamente all'Albo professionale dei geometri. Tra i corsi in rampa di lancio in inglese anche Economia sanitaria, per la formazione di figure dirigenziali in organismi pubblici o privati del mondo della sanità, e Scienza dei materiali archeologici con l'Universidade de Évora e l'Aristotle University of Thessaloniky, per formare professionisti dell'archeometria, cioè l'insieme delle scienze fisico-chimiche e biologiche applicate allo studio di materiali archeologici.

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

