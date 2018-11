Da Luis Fonsi a Jovanotti il ritorno di Ramazzotti infarcito di collaborazioni

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il vaso di Pandora delle collaborazioni, tra amore e ottimismo che trasudano con varie sonorità in tutte le quattordici tracce. In Vita ce n'è di Eros Ramazzotti - quindicesimo album del cantante romano in uscita domani per Polydor e che dedica a Pino Daniele - ce ne sono tante. I duetti con Alessia Cara, best new Artist ai Grammy 2018, in Vale per sempre, con Luis Fonsi, il cantante di Despacito, nel ritmo latino di Per le strade una canzone, e con l'artista tedesca Helene Fischer, Per il resto tutto bene. A firmare i brani - ben 7 - Cheope e Federica Abbate. E il ritorno di Lorenzo Jovanotti che per la prima volta scrive una canzone per lui (In primo piano). E poi, Fortunato Zampaglione, Bungaro, Chiodo, Roberts, Dario Faini, Marletta, Paolo Antonacci (figlio di Biagio). C'è Tommaso Paradiso (Thegiornalisti) ed Enrico Nigiotti, uno dei favoriti di XFactor 2017, in Ho bisogno di te. E ancora Lavezzi e Mogol in Avanti così. Vita ce n'è viaggerà per 100 paesi in italiano e in spagnolo ed è il primo album completamente prodotto da Eros stesso con Antonio Filippelli e con Celso Valli. (R. Vec.)