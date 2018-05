Da Jovanotti a Diletta Leotta, è febbre miracolo di Ammaniti

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Il Miracolo, la serie Sky firmata da Niccolò Ammaniti, in onda ogni martedì sera su Sky Atlantic HD ha generato una febbre social tra fan illustri. «#IlMiracolo crea dipendenza!!! davvero # Ammaniti in full effect» è solo l'ultimo, in ordine di tempo, dei commenti social di un accanito Jovanotti. La serie (in media 364 mila spettatori) ha però un vasti parterre di fan illustri: Marco D'Amore di Gomorra (#IlMiracoloeccezional) e il collega Salvatore Esposito. Francesco Montanari di Romanzo Criminale ha twittato: «Ho visto le prime due puntate de #IlMiracolo, che grande lavoro!!!», mentre #IlMiracolo spacca è il commento della giornalista sportiva Diletta Leotta. All'elenco si aggiungono Andrea Delogu, Luca Argentero e Giancarlo de Cataldo.