Da inizio epidemia sono 26 gli infermieri deceduti per Covid-19, e 6549 i contagiati: ben 1049 in più rispetto a sabato scorso. I dati sono stati resi noti dalla Federazione nazionale degli infermieri (Fnopi), che sottolinea come nel giro di 48 ore il numero di positivi tra gli infermieri sia pari a un terzo dei contagiati totali nello stesso periodo di tempo.

Sale anche il numero dei medici morti per il coronavirus: altri sette decessi sono stati registrati lunedì: il totale sale a 94. In totale, sono 12.681 gli operatori sanitari contagiati in Italia da inizio pandemia.

Ieri- giornata mondiale della Salute - il presidente Mattarella ha rivolto un messaggio all'intera categoria dei sanitari: «A loro va il nostro pensiero grato e riconoscente. Li abbiamo visti lavorare fino allo stremo delle forze per salvare vite umane e molti di loro hanno pagato con la vita il servizio prestato ai malati».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 05:01

