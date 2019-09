Da inizio anno 110 morti sull'asfalto

Roma maglia nera tra le capitali europee per numero d'incidenti stradali mortali. Parigi e Berlino contano ogni anno al massimo 50 morti sulle strade. Numeri simili a quelli di una guerra. Vite spezzate in pochi istanti sull' asfalto, drammi sociali e famigliari che si consumano attorno al dolore.

Una strage che conta dall'inizio dell'anno già 110 morti, ma il dato è destinato inevitabilmente a salire. Le due donne morte ieri hanno fatto lievitare in pochi minuti il dato allarmante di quella che ormai è una mattanza. Motociclisti, pedoni e ciclisti costituiscono la metà delle vittime in totale. L'ottanta per cento delle morti si è verificata nei centri abitati della Città Eterna o in prossimità di questi. Il grande raccordo anulare, la zona dell' Eur con la Cristoforo Colombo, Acilia e Vitina a cui spetta il triste primato della mortalità stradale sulla via del Mare e la zona di Ostia e l' hinterland capitolino sono i quadranti, dove secondo la polizia Locale di Roma Capitale e la stradale avvengono la maggior parte dei sinistri con esito fatale.

Le cause che li provocano, sempre secondo il comandante del vigili Antonio Di Maggio, sarebbero «l'uso del cellulare alla guida, dove spesso gli utenti della strada chattano sui social, lo stato delle strade con asfalto in pessime condizioni come hanno evidenziato anche le inchieste della magistratura. Alcol e droga uniti all' alta velocità sono un altro fattore che aumenta ancora la mortalità stradale specie a ridosso dei quartieri dove si svolge la movida». Nonostante gli autovelox posizionati nei tratti di strada più a rischio, l' illuminazione perfettamente funzionante ed i posti di controllo, il numero dei morti è destinato purtroppo a salire ancora. Quest'anno in soli 9 mesi, il numero delle vittime ha quasi raggiunto il totale del 2018 rischiando così di doppiarlo a fine 2019. Un fenomeno particolarmente allarmante è quello che riguarda l' investimento dei pedoni. Secondo il presidente dell' Asaps Giordano Biserni, bisogna porre attenzione agli utenti deboli, concentrando l' attività di prevenzione sui cosiddetti black-point, ovvero i punti dove si verificano più sinistri.(E. Orl.)

