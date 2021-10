Da Indiana Jones a Zorro: De Angelis racconta i miti pop

ROMA - A chi si è ispirato George Lucas quando ha creato Indiana Jones? E Mary Shelley dove ha tratto ispirazione per la figura del dottor Frankenstein? O ancora: da quale strano angolo di mondo è sbucato un personaggio come Zorro? Matilda De Angelis, nuova stella del cinema italiano, è la compagna ideale per raccontare l'origine di questi «miti d'oggi», che saranno approfonditi dagli interventi del mass-mediologo Roberto Grandi ne Il mio nome è Leggenda, la nuova produzione originale Sky Arte. La serie in 6 puntate (in onda in prima serata su Sky Arte dal 7 dicembre), grazie alla narrazione dell'attrice bolognese esplora le storie vere di illustri sconosciuti dai quali sono nati alcuni dei personaggi più noti dell'immaginario collettivo contemporaneo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Ottobre 2021, 05:01

