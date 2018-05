Da giovedì semifinali scudetto con Milano-Brescia Stella Azzurra Roma seconda in Eurolega under 18

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio FabbriROMA - Tutto scritto per la volata scudetto con le quattro semifinaliste già in palestra per rodare i meccanismi e lanciare la sfida al tricolore. Apriranno Milano e Brescia con un inedito derby lombardo che andrà in scena per gara-1 giovedì 24 maggio alle ore 20.45. La profondità e la qualità della rosa della EA7 Emporio Armani contro la voglia di non smettere di stupire di Brescia. Dall'altro lato del tabellone si sfideranno, con gara-1 in programma il 25 maggio alle 20.45, i campioni in carica di Venezia contro una Trento in grande crescita di fiducia e forma.E mentre il basket dei grandi si prepara al verdetto finale chi merita applauso e proscenio è la Stella Azzurra. La formazione under 18 del laboratorio multietnico pensato da Germano D'Arcangeli è andata a un passo dall'iscrivere il proprio nome nell'albo dei vincitori dell'Eurolega giovanile. La formazione stellina, mentre i fratelli maggiori a Roma costringevano Palestrina ad allungare la serie di semifinale dei playoff di B vincendo 76-57, sono arrivati ad un passo dal sogno. Sul 69-69 a 50 dal termine della finale contro il Lietuvos Ritas un tiro fa 3 di Donadio è stato sputato dal ferro mentre sul capovolgimento di fronte Sirvydis ha intaccato la tripla che ha piegato le gambe ai ragazzi di D'Arcangeli. 76-71 il finale che non toglie nulla alla grande impresa degli under 18 della Stella Azzurra.riproduzione riservata ®