Da Germano-Ligabue ai D'Innocenzo l'Italia fa il pieno al festival di Berlino

ROMA - Al primo anno di direzione artistica dell'italiano Carlo Chatrian, la settantesima Berlinale in programma dal 20 febbraio al 1° marzo ospita molti film che battono bandiera tricolore. Tra i 18 titoli in gara per l'Orso d'oro ce ne sono due italiani, entrambi interpretati da Elio Germano, e una co-produzione con la Germania. Si tratta di Favolacce dei fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo, di Volevo nascondermi di Giorgio Diritti e di Siberia di Abel Ferrara, interpretato da Willem Dafoe. L'opera seconda dei due gemelli romani lanciati da La terra dell'abbastanza è descritta come «una favola nera, ambientata in una qualsiasi città del mondo, dove vive una piccola comunità di famiglie. Un mondo apparentemente normale dove silente cova il sadismo dei padri e la rabbia dei figli, diligenti e disperati», mentre il quarto film del regista di Il vento fa il suo giro racconta la storia del pittore Ligabue, incarnato da Germano con una notevole trasformazione fisica. Una storia che, dice il regista, «esprime la ricchezza della diversità e la voglia di riscatto».

Nella competizione principale, in cui gareggiano sei registe donne e nessun titolo prodotto da una piattaforma streaming, si fa notare per il cast, composto da Javier Bardem, Elle Fanning, Salma Hayek e Laura Linney, il film di Sally Potter The Roads Not Taken, mentre tornano dei veterani della Berlinale come il tedesco Christian Petzold e il coreano Hong Sangsoo. Molta altra Italia, poi, è sparsa in varie sezioni: in Berlinale Special Gala c'è il già annunciato Pinocchio di Matteo Garrone, nella sezione Generation Palazzo di giustizia di Chiara Bellosi, in Panorama Semina il vento di Danilo Caputo e in Forum La casa dell'amore di Luca Ferri e Zeus Machine. L'invincibile di Nadia Ranocchi e David Zamagni. Infine, per celebrare il centenario di Fellini, arriva a Berlinale Classics Il bidone e per festeggiare il 70° compleanno della Berlinale torna, tra gli altri, sugli schermi del festival Cesare deve morire dei fratelli Taviani, Orso d'Oro 2012. (M. Gre.)

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA