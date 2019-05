Dà fuoco alla sede dei vigili e uccide due donne

Un risveglio drammatico per Mirandola, nel Modenese, proprio nei giorni in cui si commemora il settimo anniversario del terremoto emiliano: due donne sono morte e altre 20 persone sono rimaste intossicate (due in modo grave) in seguito a un incendio appiccato nella sede della polizia municipale da un ragazzo nordafricano in quello che appare un gesto illogico, dai motivi ancora da chiarire.

Notizia che ha alimentato pure le fibrillazioni della maggioranza di governo, col ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha commentato: «Preso uno straniero, altro che porti aperti», e il Movimento 5Stelle che a stretto giro gli ha replicato: «il caso Mirandola è il fallimento di Salvini e dei rimpatri, aveva una notifica di espulsione e Salvini non ne sapeva nulla». Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Carpi, intorno alle 2.40 della scorsa notte il giovane ha forzato la porta della sede della polizia municipale di Mirandola in via Roma per rubare un giubbotto antiproiettile, un cappello e poco altro. Poi ha dato fuoco agli uffici utilizzando della carta, provocando di lì a poco la morte, causa fumo, di due donne anziane che vivevano al secondo piano della stessa struttura, una 84enne italiana allettata e la badante ucraina di 74 anni. Dei residenti dei nove appartamenti, tutti sorpresi nel sonno, altri venti sono rimasti intossicati: quattro sono finiti in camera iperbarica, e di questi due versano in gravi condizioni. Tra i feriti ci sono anche sei minori, nessuno in pericolo di vita.

I carabinieri hanno arrestato un giovane, di origine nordafricana, già destinatario di un ordine di espulsione. Per lui le ipotesi di furto aggravato, danneggiamento a seguito di incendio e morte come conseguenza di altro delitto. Addosso aveva ancora un accendino, lo stesso, pare, usato nel raid. Tutto da ricostruire invece il movente del gesto: il giovane parla l'italiano ma non ha risposto alle domande degli investigatori.

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

