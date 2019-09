Da Frosinone alla Tiburtina per bruciare i cassonetti: preso

Un 64enne, originario del frusinate, è stato arrestato dai carabinieri dei Parioli, con l'accusa di incendio. L'uomo, già noto per simili atti, è stato identificato quale autore dell'incendio di due cassonetti appiccati la scorsa notte, in Circonvallazione Nomentana, a pochi passi dalla stazione Tiburtina.

I carabinieri, sono stati allertati da alcuni cittadini che hanno visto il piromane mentre introduceva dei fogli di giornali all'interno di due cassonetti per i rifiuti, destinati alla raccolta della carta. Grazie alla descrizione ben dettagliata fornita dai testimoni, i militari hanno bloccato l'uomo pochi istanti dopo. La perquisizione ha permesso di rinvenire, all'interno della sua borsa, un accendino e numerosi fogli di giornale. Poco dopo sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. L'uomo è stato portato in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Mercoledì 11 Settembre 2019, 05:01

