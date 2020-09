Da Favino a Miss Marx: Venezia riaccenderà i motori al cinema

Boris Sollazzo

Un successo, la Mostra Interazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Al di là del muro sul red carpet, al di là delle tante (riuscite) misure anti Covid che hanno diminuito il numero di addetti ai lavori, al di là di una Hollywood che salta un giro dopo aver fatto della Mostra un feudo negli ultimi anni. Un successo perché si è arrivati alla fine, perché tanti (pure troppi) potranno dire io c'ero, perché Cannes e Locarno hanno preferito tirare i remi in barca. Ma anche e soprattutto perché Venezia ha messo le marce alte a quel cinema italiano terrorizzato dal Coronavirus - si pensi solo alla polemica demenziale esercenti-Cinema America - riaccendendone il motore. Persino più del solito: tutti i film italiani più importanti passati al Lido hanno usato la Mostra come trampolino per uscire in sala, mentre non di rado in passato i big aspettavano finestre di distribuzione più comode.

Da Notturno di Gianfranco Rosi a Le sorelle Macaluso di Emma Dante, che sono già in sala, a Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, in uscita il 17 settembre e Padrenostro, di Claudio Noce, che porterà la settimana dopo Pierfrancesco Favino, unico italiano premiato (con la Coppa Volpi, a chiudere il triplete, dopo la vittoria di David di Donatello e Nastro d'Argento), sugli schermi.

E anche uscendo fuori dai confini del concorso, troviamo già nei cinema anche Spaccapietre dei fratelli De Serio (selezionato alle Giornate degli Autori) e Non odiare, splendida sorpresa della Settimana della critica, che ha visto l'eccellente esordiente Mauro Mancini con i superlativi Alessandro Gassman e Sara Serraiocco invadere il circuito con 225 copie.

Per il cinema italiano a Venezia, insomma, giocando con il cognome del direttore, solo Barbera e champagne.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA