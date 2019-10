Da epurato a insostituibile tutti i record del romeno

Enrico Sarzanini

Da epurato a pedina insostituibile della difesa Stefan Radu si è ripreso la Lazio. Sembra lontana anni luce la lite estiva che lo aveva allontanato dai biancocelesti, tutta colpa di qualche problema fisico di troppo e di un'incomprensione con il diesse Tare. Quando la storia d'amore sembrava ai titoli di coda, ci ha pensato il tecnico Inzaghi a ricucire, a farsi riconsegnare il suo fedelissimo. E vissero tutti felici e contenti. Il difensore ha ripreso dove aveva lasciato, punto cardine di una difesa che con 4 gol subiti è seconda solo a quella dell'Inter capolista. Un bel primato per l'allenatore della Lazio nelle ultime stagioni, costretto a fare i conti con un reparto considerato il punto debole di una corazzata tutta votata all'attacco. Radu è pronto a scrivere una nuova pagina nella storia della Lazio, al tredicesimo anno con la maglia biancoceleste è secondo tra i giocatori in attività della Serie A come fedeltà solo a Giorgio Chiellini alla quindicesima stagione con la Juventus. Primato nel primato, Radu continua a scalare la classifica delle presenze dei giocatori laziali: saldamento al comando Giuseppe Favalli a quota 401, al secondo posto c'è Pino Wilson, uno degli eroi del primo scudetto del 1974, che si trova a 394. Terzo Paolo Negro a 376, a insidiarlo c'è proprio Radu che con le sue 353 presenze totali già in questa stagione potrebbe sorpassare il difensore dello scudetto del 2000.

La sua classifica non cambia nemmeno se si prendono in considerazione solamente i campionati italiani, escludendo dunque le competizioni europee: Radu è ancora quarto con 283 partite, sotto ad Aldo Pulcinelli (339), Wilson (324) e Favalli (298). Oltre ad essere un difensore, il romeno si diletta seppur raramente a segnare e ogni volta che lo ha fatto la Lazio non ha mai perso, con una sola eccezione nella finale di Coppa Italia del 20 maggio 2015 contro la Juventus: fu lui a portare in vantaggio la Lazio, il pareggio portò la firma di Bonucci, la squadra biancoceleste perse ma ai supplementari per la rete di Matri. Nelle altre sei gare, tra campionato e coppe, ha conquistato altrettante vittorie segnando sette reti con una doppietta contro il Pescara.

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

