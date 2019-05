Da Elton John a Tarantino l'onda di Cannes nelle sale

ROMA - Tutto il Palmares di sabato sera più diversi altri titoli. Sono tanti i film del festival di Cannes 2019, appena concluso, che arriveranno in Italia. Stanno già dicendo la loro nelle sale Il traditore (01) di Marco Bellocchio («nonostante i miei sforzi non è stato premiato, sono delusa», ha raccontato la giurata Alice Rohrwacher) e Dolor y gloria di Pedro Almodovar (Warner), mentre è in arrivo anche Rocketman di Dexter Fletcher, biopic su Elton John interpretato da Taron Egerton (dal 29 maggio con 20th Century Fox). Bisognerà aspettare il 16 settembre per C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino con Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. Il 13 giugno, invece, usciranno in sala Bill Murray, Adam Driver e gli zombie di Jim Jarmusch I morti non muoiono che hanno aperto il festival. Grazie ad Academy Two approderà in Italia anche il vincitore della Palma d'Oro, il coreano Parasite di Bong Joon-Ho, con la sua lotta di classe declinata tra commedia, thriller e splatter.

Ma ci sono molti altri titoli del concorso (e non solo) di Cannes72 pronti ad arrivare nei nostri cinema. Lucky Red è sbarcata in Costa Azzurra avendo già in dote Sorry we missed you di Ken Loach e Matthias et Maxime di Xavier Dolan e tornerà a casa con altri due titoli molto ben accolti al festival: Portrait de la jeune fille en feu di Céline Sciamma, che ha per protagoniste Adèle Haenel, Noémie Merlant e Valeria Golino, e Les Misérables di Ladj Ly, che ambienta la sua storia, tratta dal romanzo di Victor Hugo, nella banlieue di Montfermeil.

È invece targato Netflix Atlantique di Mati Diop, che ha ottenuto il Grand Prix. Per I Wonder Pictures uscirà Diego Maradona, con cui il premio Oscar Asif Kapadia ripercorre gli anni napoletani del Pibe de Oro, mentre sarà Bim a portare nei nostri cinema La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti e Le jeune Ahmed dei fratelli Dardenne. (M. Gre.)

Lunedì 27 Maggio 2019, 05:01

