Da don Laurea (ne ha sette) a don Bancomat. Il passo è stato davvero breve per il parroco Vincenzo Tosello, 68 anni, che ha pensato bene di installare un bancomat per fare le offerte in chiesa. «Lo scopo - sottolinea il sacerdote - è di dare anche ha chi non ha contanti in tasca la possibilità di fare la sua offerta per preghiere e candele: la gente oramai circola sempre meno con le banconote, quindi ecco il bancomat».

«È solo un'idea anticipatrice dei tempi futuri», conferma ancora il prete della chiesa di San Giacomo, in pieno centro di Chioggia, nei pressi di Venezia. Tant'è che finora a fare il pieno rispetto al bancomat da altare sono soprattutto le polemiche: «Questa storia non l'ho inventata io - ha detto don Tosello a Il Gazzettino -. È stata contattata la Curia, dopdiché il vicariato generale ha proposto di adottare, in via sperimentale, il Pos e la mia parrocchia per il test. L'iniziativa non ha finalità commerciali, il gestore trattiene la sua parte. E nemmeno si vuole arginare in questo modo il fenomeno dei furti in chiesa». (M.Fab.)

Martedì 10 Settembre 2019, 05:01

