Da dicembre decine di interventi su quell'impianto

Lo scalino salta. E il caos ricomincia daccapo. Eppure su quella scala mobile della fermata Barberini, a dicembre scorso, sono stati effettuati collaudi e verifiche. Interventi non da poco, visto che la stazione è rimasta chiusa per oltre dieci giorni a partire dall'11 dicembre: prima 5 giorni continuativi poi a intermittenza fino a ridosso del Natale. Gli interventi andarono avanti per giorni, senza preavviso e con inaspettate chiusure di qualche ora. Un periodo difficile per chi doveva andare a lavoro ma non solo. La chiusura di Barberini mandò infatti in tilt i passeggeri che non potevano raggiungere il Centro, visto che nel frattempo erano chiuse anche la fermata di Repubblica, da ottobre, e quella di Spagna, sempre per verifiche e manutenzione, e i negozianti che restavano isolati proprio nel periodo dello shopping natalizio. Non mancarono proteste e polemiche. Poi, con l'anno nuovo, tutto tornò alla normalità. Peccato che a distanza di tre mesi da tutti quei disagi, si ricomincia daccapo. Sui social lo sfogo dei passeggeri: «Salta pure la fermata #Barberini. Tra un po' la metro A di Roma sarà un diretto Anagnina-Battistini».(F. Pas.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA