Da Cornelia a Spagna, incubo in metro

Mezze aperture, chiusure e guasti tecnici. La mappa delle stazioni della metropolitana romana è più che altro un campo minato tra fermate interrotte per urgenti (e tardivi) interventi di manutenzione e ricorrenti problemi tecnici. E così sono parecchie le stazioni fuori uso sulla linea A. Partiamo da Barberini, riaperta ieri mattina dopo 319 giorni di chiusura causati dall'incidente ad una delle sue scale mobili. Sono solo due gli accessi aperti, e solo in uscita: quelli in piazza davanti al cinema Barberini. Transennati, invece, l'accesso di via Veneto e quello all'angolo con via di San Basilio. La stazione Cornelia, nel quadrante nord-ovest di Roma, invece, è fuori servizio dall'inizio dell'anno per lavori su tutte le 18 scale mobili. I lavori hanno una durata prevista di 14 settimane. Non va meglio per Baldo degli Ubaldi, riaperta a gennaio scorso dopo mesi di chiusura per attività di manutenzione straordinaria su scale mobili e impianti di accesso: le autorità competenti hanno autorizzato l'esercizio al pubblico solo per 6 delle 12 scale mobili presenti nelle stazione. E ancora la fermata Battistini: scale fuori servizio per revisione ventennale.(F. Sci.)

