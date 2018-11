Da cavallari a boss: l'escalation dei Casamonica

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da allevatori di cavalli a boss della mala romana. Rapine, spaccio di droga, corse clandestine di cavalli, gioco d'azzardo, usura, estorsioni. In passato erano il braccio violento di usurai legati alla Banda della Magliana. Oggi sono i Casamonica. Un cognome che, nella maggior parte dei casi, fa rima con malaffare.I business illegali della famiglia di nomadi italiani, originari dell'Abruzzo, ma che si sono stanziati nella capitale, in origine in via del Mandrione (dove vivevano come baraccati) e successivamente trasferiti alla Romanina e nella zona di Morena dove hanno stabilito i loro feudi, fino ad oggi ritenuti inespugnabili. Le loro gesta criminali sono iniziate all'ombra della Banda della Magliana: i vecchi del clan erano i fedelissimi del cassiere della Banda, Enrico Nicoletti. I loro parenti più stretti sono i Di Silvio, i De Rosa, Bevilacqua, Spinelli e Spada. Nel corso degli anni, la direzione distrettuale antimafia ha proposto la misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti dei numerosissimi affiliati.Regolamenti di conti e sopraffazioni violente sono tipiche della famiglia di zingari diventati boss, che sono riusciti a scalare anche un certo potere economico subentrando in società indebitate attraverso teste di legno. Agguati, sequestri e sparatorie non mancano nel curriculum criminale dei Casamonica e dei cugini del clan Spada, che ad Ostia hanno colonizzato il litorale romano, gestendo anche il racket delle occupazioni delle case con minacce estorsioni ed infiltrazioni nel tessuto sociale cittadino. Le indagini di varie procure laziali, hanno documentato e confermato la loro presenza anche nella provincia di Latina, a fianco alla famiglia criminale dei Di Silvio. A giugno del 2018 finirono in manette 25 di loro con la pesante accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso. I magistrati ipotizzarono anche il loro coinvolgimento nel condizionare la campagna elettorale Di Silvio erano pagati anche dai politici locali per applaudire ed acclamare i candidati durante i comizi elettorali. Gli accordi erano per il pagamento di 30 euro ogni voto.Rimarrà tristemente famoso negli annali della Capitale il funerale che destò scalpore del boss Vittorio Casamonica a piazza Don Bosco nell' estate del 2015. Nel corso della cerimonia funebre il feretro venne accolto da un' orchestra in stile Padrino, una carrozza trainata dai cavalli ed un elicottero che gettò petali di rose e coriandoli durante la marcia funebre. In migliaia parteciparono alle esequie. (E. Orl.)