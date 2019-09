Da Casal Bruciato a Torre Maura monta la protesta

Il caso di Tor Bella Monaca ricorda quanto accaduto nei mesi scorsi in diversi punti di Roma. Dove dei gruppi di estrema destra sono intervenuti nel momento esatto delle assegnazioni alle famiglie rom, conoscendone orari e indirizzi precisi, per bloccare le operazioni in corso e organizzare proteste tra i residenti. Nel mese di maggio scorso è accaduto a Casal Bruciato: una famiglia rom, di origine bosniaca con ben 12 figli a carico e tutti nati in Italia, è stata costretta a lasciare la casa assegnatagli legalmente per le continue proteste sotto casa. Furono giornate di fuoco: anche la sindaca Raggi intervenne, recandosi sul posto per placare gli animi ribadendo il diritto della famiglia ad avere la casa, contro le proteste che andavano avanti senza sosta. Anche in quel caso le urla ebbero la meglio, la famiglia rinunciò all'alloggio per paura di quelle minacce. Un mese prima, il 2 aprile, era accaduto lo stesso a Torre Maura dove esplosero violente proteste, sostenute dall'estrema destra di CasaPound e Forza Nuova: circa 60 persone di etnia rom, tra cui 33 bambini e 22 donne, erano ospitate in una struttura di accoglienza. In quella occasione si videro auto andare a fuoco, panini buttati a terra e calpestati per evitare che arrivassero a quelle famiglie e una sassaiola contro i pulmini in arrivo. (L. Loi.)

Venerdì 20 Settembre 2019, 05:01

