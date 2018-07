DA CALVINO A ROMA

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Silvia NatellaNel cuore di uno dei parchi più grandi di Roma, Villa Ada, un cedro alto 30 metri è diventato un rifugio perfetto, lontano dal caos cittadino e con una vista panoramica mozzafiato, che spazia fino al Monte Soratte. La tana è stata scoperta dai ragazzi dell'Osservatorio ambientale Sherwood che si sono arrampicati sui rami dell'albero dopo aver notato strane presenze in cima.Una scalata non facile per gli attivisti, che per raggiungere un paio di piattaforme posizionate tra le foglie si sono muniti di imbracature, caschi e di un equipaggiamento alpinistico. Una volta in vetta non potevano credere ai loro occhi: qualcuno aveva scelto il cedro come casa servendosi di tavole di compensato per costruire mura e pavimento.Nella casetta, ancorata con alcune corde ai rami, inequivocabili tracce di frequentazione come zainetti, indumenti appesi e una scorta d'acqua. L'identità dell'inquilino resta sconosciuta; l'ipotesi più probabile è che un senzatetto abbia trovato riparo sull'arbusto e lo abbia reso il più abitabile possibile, nonostante le raffiche di vento scuotano la sommità ai limiti della sicurezza.«Un giaciglio ai confini della realtà', davvero impegnativo da raggiungere - commenta Lorenzo Grassi, coordinatore dell'Osservatorio ambientale Sherwood - che fa di questo misterioso e al momento ignoto costruttore e abitante della foresta un degno erede del leggendario Barone Rampante narrato da Italo Calvino».Come nel celebre romanzo del 1957, infatti, il protagonista di questa storia sembra trascorrere i suoi giorni su un albero, dormire all'aria aperta e svegliarsi scrutando l'orizzonte. Difficile stabilire quanto tempo fa sia stato costruito il rifugio; quello che è certo è che per questo Barone Rampante contemporaneo è pronto lo sfratto.riproduzione riservata ®