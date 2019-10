Da Buzzi a Carminati, ecco chi rischia

Dei 43 originari imputati per Mafia Capitale' in 32 hanno presentato ricorso in Cassazione, dove i giudici sono chiamati a pronunciarsi soprattutto sull'aggravante mafiosa. Di questi 32 sono 18 quelli che in appello hanno avuto l'aggravante mafiosa o il concorso esterno a vario titolo: Salvatore Buzzi (18 anni e 4 mesi), Massimo Carminati, (14 anni e sei mesi), Claudio Bolla (4 anni e 5 mesi, collaboratore di Buzzi), Riccardo Brugia (11 anni e 4 mesi, collaboratore di Carminati), Emanuela Bugitti (3 anni e 8 mesi), Claudio Caldarelli (9 anni e 4 mesi), Matteo Calvio (10 anni e 4 mesi), Paolo Di Ninno (6 anni e 3 mesi), Agostino Gaglianone (4 anni e 10 mesi), Alessandra Garrone (6 anni e 6 mesi), Luca Gramazio (8 anni e 8 mesi), Carlo Maria Guarany (4 anni e 10 mesi), Giovanni Lacopo (5 anni e 4 mesi), Roberto Lacopo (8 anni), Michele Nacamulli (3 anni e 11 mesi), l'ex ad di Ama, Franco Panzironi (8 anni e 4 mesi), l' ex manager di Eur spa, Carlo Pucci (7 anni e 8 mesi) e l'ex presidente Tecnosky Fabrizio Testa (9 anni e 4 mesi). Hanno presentato ricorso anche l'ex presidente dell'assemblea capitolina, Mirko Coratti, condannato a 4 anni e 6 mesi, l'ex mini-sindaco di Ostia, Andrea Tassone, e l'ex consigliere comunale Giordano Tredicine. (F. Sci.)

Giovedì 17 Ottobre 2019, 05:01

