«Da anni amo fondere le mie passioni: il teatro e la musica. I musical e le operette mi hanno sempre affascinato». A parlare così è un istrionico, sarcastico, esilarante Gennaro Cannavacciuolo che, da domani, sarà protagonista al Teatro Della Cometa di Allegra era la vedova?. «La vedova nonostante gli anni e le vicissitudini rimane sempre allegra - racconta - È il contesto dello spettacolo che è diverso. Ho rivisitato lo spirito dell'operetta in modo originale. Io interpreto il narratore Louis Treumann, il primo Danilo nel 1905 dell'operetta». Lo spettacolo riporta alla luce i tratti caratteristici dell'operetta: «Riaffiorano i ricordi, la Belle Epoque, la Prima Guerra mondiale, gli anni più cupi della Germania nazista della Seconda Guerra mondiale. Arrivano i ballerini, sul palco ecco le scenografie colorate e tutto inizia. Treumann era molto amico del Fuhrer, ma nel 1931, con le leggi razziali, si scoprì che lui era ebreo. Così fu deportato. Il finale è tragico, ma non lo voglio svelare».Cannavacciuolo ha anche lavorato con Eduardo De Filippo. «L'ho conosciuto nel 1980 - racconta - Ero tra i fortunati giovani reclutati dalla Compagnia. Ho frequentato Eduardo fino alla sua morte e con lui ho imparato il rigore e la sacralità del palcoscenico. Ma non posso non citare un'altra mia grande maestra, Pupella Maggio». Prossimi progetti? «Riprenderò il mio recital Yves Montand Un italien à Paris, con le canzoni più significative della sua vita e della sua carriera. E poi c'è un bel progetto di cinema». (G. Leo.)