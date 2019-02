Da 20 anni il meglio della tradizione napoletana si sposa con un tocco di moderna creatività conquistando palati fini a prezzi abbordabili. La filosofia del Crispi è accogliere con amore e lasciare il segno con piatti gustosi e ricchi di vera passione, realizzati dallo chef Yuri Dossena e da sua mamma Carmen, che realizza i dolci. La pizza è quella verace partenopea con un impasto lievitato 24/48, ma in menù ci sono anche proposte campane e mediterranee. A partire dai fritti come il misto all'italiana, quelli di paranza, di mozzarella e zucchine o il baccalà con insalatina, fino al Trio Napoli (gattò di patate, peperone ripieno e melanzane al funghetto). Tra gli antipasti, sautè di cozze, polipetti in umido e insalata di baccalà, peperoni e olive verdi dolci, tra i primi gnocchi alla sorrentina, spaghetti alle vongole veraci e tra i secondi filetto di orata in gratin di zucchine e formaggio o quello di San Pietro.

Crispi - Milano, via Bronzetti 3

Tel. 02/55.16.527 - chiuso martedì

Prezzo medio 30.

(C.Bur.)

