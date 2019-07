D'estate la chioma è wild. Parola d'ordine: poca manutenzione. Bastano shampoo idratante, olio solare, spuma per fissare il mosso.

Tanti gli stili wild. Kaia Gerber, la top figlia di Cindy, ha lasciato il suo liscio estremo per morbide onde definite. Gigi Hadid rivisita in chiave retro le onde: sembra infatti una diva di altri tempi soprattutto quando li raccoglie in una coda da un lato o li lascia sciolti e da una parte. Lunghi e ondulati in modo totalmente naturale, senza trucco e senza inganno, sono i capelli biondi e luminosi di Blake Lively. L'attrice non nasconde il fatto di curarli molto, ma li lascia sempre nature.

Strategici gli chignon spettinati amati dalla cantante Camila Cabello, fidanzata di Shaw Mendez. Un elastico e due forcine e l'hairstyle è servito, anche per gli eventi più formale, senza sottoporsi a ore di phon e messa in piega. (A.Vil.)

Giovedì 18 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA