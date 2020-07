d'Araprì, gli spumanti che nascono dal jazz

Alessandro Brizi

Mettete insieme tre appassionati di jazz e Champagne, un po' di follia giovanile e le gallerie tufacee sotto San Severo e avrete la migliore azienda di spumanti del Mezzogiorno d'Italia. Correva l'anno 1979 quando tre amici, Girolamo D'amico, Louis Rapini e Ulrico Priore, decisero tra una jam session e un'altra, nella loro abbagliante San Severo (Foggia), di fare delle grandi bollicine made in Puglia. Nasce così d'Araprì, crasi delle prime lettere dei loro cognomi.

«In quegli anni racconta Girolamo D'Amico l'idea era fare qualcosa di diverso: avevamo preso un po' di mosto e l'avevamo imbottigliato nella speranza che diventasse spumante. Le bottiglie scoppiarono tutte e questo evento tragico ci fece capire che dovevamo fare le cose per bene. Abbiamo così iniziato a studiare quali erano le tecniche di produzione dello spumante seguendo i maestri francesi e, da allora, non abbiamo più sbagliato». Nel 1985 le prime 3mila bottiglie di Metodo Classico da Bombino bianco: una rivoluzione perché questa uva era poco considerata e nessuno l'aveva mai spumantizzata. Il vino va a ruba e di lì a poco la produzione si moltiplica. Oggi le bottiglie sono più di 110mila e gli ettari vitati 20, sempre concentrati sulle uve del territorio quali Bombino bianco, Montepulciano, Nero di Troia e il francese Pinot nero che qui, tuttavia, parla il dialetto foggiano. «La territorialità dei nostri spumanti - spiega D'Amico sta nell'utilizzo, unico in Italia, delle varietà locali di questa parte settentrionale della Puglia»: vero colpo di genio della cantina.

Al vertice della produzione, ancora oggi esclusivamente di spumanti, il Rosé Sansevieria, 100% Nero di Troia, seguito dallo storico Nature Dama Forestiera, blend di Montepulciano e Pinot Nero. A cascata le altre etichette tra cui spiccano il Brut Riserva Nobile da uve Bombino bianco e Gran Cuvée XXI Secolo, da Bombino, Pinot nero e Montepulciano. Melodia e risposta in un calice spumeggiante, alla maniera di Cole Porter, nella suggestione, a ogni sorso, di una Puglia del vino che non ti aspetti.

