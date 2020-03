D'Abbraccio-Pecci e la sfida del Tram chiamato Desiderio

Elena Benelli

Un testo teatrale che nel 1947 vinse il premio Pulitzer ponendo il suo autore, Tennessee Williams, nell'olimpo dei drammaturghi di tutti i tempi. E due interpreti - Mariangela D'Abbraccio e Daniele Pecci - abbastanza robusti da affrontare un capolavoro amatissimo (e odiatissimo) come Un tram chiamato desiderio, in scena nella traduzione di Masolino D'amico e l'adattamento, regia, scene di Pierluigi Pizzi. La leggenda vuole che fosse proprio su un tram, su cui girovagava da studente, che il giovanissimo Williams si facesse l'idea di un dramma che svelava il lato oscuro del sogno americano. Con il tempo, Un tram chiamato desiderio, è diventato veicolo di altre ragioni, sociologiche, ideologiche. E così come allora mise l'America di fronte ai temi scottanti di omosessualità, sesso, disagio mentale, famiglie asfittiche e violente, maschilismo, femminilità maltrattata, ipocrisia sociale, oggi è ancora capace di scuotere le coscienze. Da domani al 15/03, teatroquirino.it

