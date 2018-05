Cyber truffa, allarme false Pec bancarie

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniLa signora Marianna non pensava di perdere tutti i suoi risparmi in un amen. Invece è bastato rispondere ad una Pec, che la donna riteneva fosse stata inviata all'indirizzo mail dalla sua banca: la correntista ha infatti inconsapevolmente ceduto i suoi dati sensibili ad una cyber-banda di malviventi informatici. Per loro è stato un gioco da ragazzi entrare nel conto corrente online e svuotarlo. Ben 49mila euro rapinati senza sparare un colpo. L'assalto al tesoro, oggi, si fa soprattutto così.In meno di due mesi, cinque banditi del web avrebbero incassato un milione e 200mila euro (soldi fatti sparire tramite passaggi su vari conti bancari o investiti in bitcoin) e truffato circa 100 persone. Ora però quattro calabresi e un abruzzese, che colpivano in tutta Italia, sono stati arrestati dai Carabinieri di Messina.Rivela il colonnello Jacopo Mannucci Benincasa: «Per una delle tante truffe era stata creata la mail fraudolenta ingdirect pec.it al posto di quella ing.bank legalmail.it oppure quella fraudolenta chebanca pec.it al posto di chebanca.pec legalmail.it. Caselle di posta certificata attivate, sempre via web, fornendo delle false identità.Ma è capitato anche che siano le stesse vittime ad offrirsi ai criminali informatici. Una donna della provincia di Milano, ad esempio, contatta la falsa Pec per chiudere il proprio conto corrente. «Uno degli indagati - dicono gli investigatori - utilizzando un'identità rubata ad un altra vittima la ricontatta telefonicamente, spacciandosi per il funzionario della banca incaricato di gestire la pratica di chiusura del conto e riesce a farsi indicare i codici per operare su quel conto. Anzi convince la donna che il suo conto è stato chiuso. E, poiché sul conto vi erano pochi euro, il truffatore decide di utilizzare la carta di credito abbinata a questo conto per compiere una serie di acquisti on line di varia merce, fino al limite massimo di spesa di mille euro».riproduzione riservata ®