Cupola degli appalti, bufera in Calabria

Tutto tra amici, anche se di schieramenti opposti: così in Calabria una cupola di politici e imprenditori amministra gli appalti pubblici e decide le assegnazioni dei lavori.

Su questa ipotesi si muove la nuova inchiesta della procura di Catanzaro, che ieri ha inviato l'avviso di chiusura indagini - atto che prelude al rinvio a giudizio - a 20 persone. Tra queste c'è il presidente della Regione Mario Oliverio, del Pd, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, di Forza Italia, aspirante candidato governatore, e l'ex consigliere regionale del Pd nonché vicepresidente della giunta regionale Nicola Adamo. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono di associazione a delinquere, frode nelle pubbliche forniture, turbative d'asta e corruzione. Al centro delle indagini ci sono tre maxi appalti nel territorio di Cosenza: la metropolitana leggera di Cosenza-Rende e il nuovo ospedale della città, progetti che secondo la procura sono stati viziati da turbative d'asta e da episodi di corruzione, e il Museo di Alarico, che sarebbe stato il prezzo pagato ad Occhiuto in cambio del proprio assenso al progetto per la metro-leggera.

Oliverio respinge le accuse: «Non accetto di essere additato come il promotore di un'associazione per delinquere con lo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione. Combatterò per dimostrare la mia estraneità ai fatti contestati».(G.Obe.)

