Cuoriconnessi, per dire no al cyberbullismo

Un'iniziativa per dire no al bullismo. SI chiama #cuoriconnessi e punta a sensibilizzare e informa agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il format viene divulgato nei teatri d'Italia e racconta storie vere di ragazzi, genitori e famiglie che hanno sperimentato il cyberbullismo in prima persona.

L'iniziativa, che si svolge nell'arco temporale dell'anno scolastico è partita nell'autunno del 2016 e ha raggiunto ad oggi, oltre 30.000 studenti. Il libro nasce dall'esperienza del tour #cuoriconnessi e sarà stampato in una prima tiratura di 200.000 copie. #cuoriconnessi storie di vite online e di cyberbullismo sarà distribuito gratuitamente da oggi, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo in tutti i punti vendita Unieuro (oltre 500 negozi), nelle scuole secondarie di primo grado (oltre 7300 Istituti) oppure per i più tecnologici in versione digitale scaricabile dal sito cuoriconnessi.it

«Noi di Unieuro - spiegano dalla catena top in Europa - vogliamo promuovere un utilizzo corretto e responsabile della tecnologia. Sogniamo una comunità dove la tecnologia non è uno strumento per fare del male ma una straordinaria opportunità di libertà e di connessione tra gli esseri umani».(E. Orl.)

Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA