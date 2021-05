Cuoca violentata nella scuola, scoperte tracce dell'aggressore

Emilio Orlando

Non più solo cocaina, eroina ed erba ma droga fatta in casa che però ha sempre effetti mortali. Specie perché non usate come terapia del dolore nei malati terminali ma per sballarsi.

Leo, Prince, Trancio e Daui erano i nickname di alltrettati bravi ragazzi che invece si chiamavano così sui social network per spacciare droghe sintetiche. Tutti di buona famiglia ed insospettabili, qualcuno era ancora minorenne quando la gang aveva ideato una piazza di spaccio virtuale per distribuire metadone, ossicone, morfina, psicofarmaci ed ipnotici ai loro coetanei in cerca di sballo. Nove gli studenti finiti nella rete degli investigatori del primo dirigente Filiberto Mastrapasqua del commissariato Prati, residenti nei quartieri di Monte Mario, Ponte Milvio e Villa Glori. La polizia ha scoperto che, in alcuni casi i capi promotori della banda di baby pusher si procuravano gli psicofarmaci falsificando le ricette mediche e presentandole in farmacia. Sostanze pericolosissime quelle sequestrate dagli agenti sul delega della procura di Roma che, se assunte in soggetti non afflitti da dolore per patologie serie, provocano effetti più forti dell'eroina e possono spingere al suicidio chi le assume (oltre che provocare danni irreversibili al cervello).

Il giro di affari, non si limitava soltanto alla Capitale ma interessava anche altre zone d'Italia, con spedizioni che venivano effettuate attraverso società di spedizioni ignare del contenuto dei pacchi. Le comunicazioni attraverso il gruppo di Whatsapp che avevano creato avvenivano con un linguaggio criptico per sviare eventuali intercettazioni.

