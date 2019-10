Cultura sportiva e aggregazione sociale. Sono questi i concetti innovativi alla base di McFIT, centro fitness presente in molti paesi europei con 300 sedi, ed alla sua seconda apertura su Roma, in via Casilina, a Torre Maura. L'idea è quella di diffondere la passione per l'attività sportiva, costruendo centri con ampi spazi, dove potersi allenare, ma anche aree di incontro dove comunicare. Non a caso, la nuova struttura sulla Casilina, tra il Raccordo e la metro C, era un capannone industriale, riconvertito da McFIT in una sorta di loft, dove parquet di legno e pareti in mattone infondono relax, mentre i graffiti di due noti street artist richiamano alla mentre le palestre americane. «Il nostro approccio in tutte le città dove siamo presenti è sempre lo stesso. Creare un ambiente caldo, in cui fare sport e socializzare, e questo nelle periferie ha una valenza duplice», ha sottolineato Samuele Frosio, Country Manager di McFIT Italia. Entro il 2020, i centri a Roma diventeranno 5, con aperture su via Laurentina, Tiburtina, Prenestina, numeri importanti anche per i circa 100 posti di lavoro che verrano creati. (P. Tra.)

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

