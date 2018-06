Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Culatello di zibello e prosciutto di Parma. Tortellini della tradizione modenese in crema di parmigiano reggiano ma anche tortelloni di ricotta all'emiliana con passata di pomodoro fresco, senza trascurare il risotto all'aceto balsamico di Modena Riserva Luigi Cremonini. E ancora tagliatelle al ragù, gnocco fritto, e un'ampia selezione di carni, cuore di un'offerta che non dimentica piatti di pesce. Sono i sapori della cucina emiliana a guidare la carta dell'Harry's Bar Trevi - ristorante ma anche hotel con tanto di area archeologica nei sotterranei - all'insegna di una proposta di tradizione, rivisitata in chiave moderna, fondata sulla ricerca delle materie prime migliori, accompagnata da una selezione di vini da degustazione e cocktail. Venerdì e sabato sera piano bar.Harry's bar Trevi - via di San Vincenzo 10, Roma - 06/69.94.07.04Costo: medio 50/70 euro, sempre aperto.(V.Arn.)riproduzione riservata ®