Cucine chiuse per i bimbi: in mensa il 31 si sciopera

Braccia incrociate e cucine chiuse, nella giornata del 31 gennaio per i bambini delle mense scolastiche di Roma il pranzo è a rischio: ci saranno solo panini. Le cuoche aderiranno infatti allo sciopero indetto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UIltucs (proprio l'ultimo giorno del mese) per far rispettare alle aziende gli accordi presi a dicembre.

L'appalto delle mense scolastiche riguarda un aspetto molto delicato per il Campidoglio perché ha a che fare con i piccoli utenti, vale a dire i bambini che mangiano a scuola, e le loro famiglie visto che, con l'arrivo dei panini negli istituti, il pranzo solitamente va in bianco. Nei prossimi giorni ci saranno quindi incontri per scongiurare la protesta con il Dipartimento scuola del Comune per la mancata assunzione di 50 lavoratori nei municipi 4 e 8; per subappalti non previsti dal capitolato, nel municipio 14, e per il sottodimensionamento degli organici. in queste due settimane che ci separano dallo sciopero sensibilizzeremo la comunità spiegano i sindacati - perché riteniamo che i primi a dover essere tutelati, assieme ai lavoratori, siano i piccoli utenti che accedono al servizio. (L.Loi.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:01

