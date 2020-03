Cucina mediterranea, soprattutto piatti di terra e alla griglia, con predilezione per le carni di grande qualità (Marango, Angus Aberdeen, Danish Crown, Pezzata Rossa). È la proposta gastronomica di Arcano, ristorante/bistrot e cocktail bar, aperto da qualche settimana in zona corso Vercelli, dove passare una serata sempre allietata da musica dal vivo e piano bar. A supervisionare la cucina lo chef Misha Sukyas (conduttore della nuova edizione del programma tv Camionisti in trattoria). Il menu è intrigante e solletica le papille gustative. Dal galletto alla diavola con salsa al peperone e patate fumè al cavolfiore affumicato con il tartufo nero e acciughe del Cantabrico; dal raviolo di ossobuco e cialda di riso croccante Milano chiama al pacchero di Gragnano al ragù napoletano e pecorino crosta nera Napoli risponde.

Arcano - Milano, viale San Michele del Carso 7 - tel. 02/485.199.44 - sempre aperto - costo medio 50 euro.(C.Bur.)

