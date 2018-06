Cucchi, spunta un nuovo testimone

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico Chillè«Lui mi disse, solo diversi mesi dopo, di essere stato presente la notte del pestaggio, aggiungendo anche: Quante gliene abbiamo date. Quando indossava la divisa, si sentiva come Rambo». Questa la testimonianza di Anna Carino, l'ex moglie di Raffaele D'Alessandro, uno dei cinque carabinieri implicati nell'inchiesta bis per la morte di Stefano Cucchi, il giovane geometra romano arrestato il 15 ottobre del 2009 e deceduto una settimana dopo all'ospedale Sandro Pertini.«All'inizio sapevo solo che durante la perquisizione in casa di Cucchi non avevano trovato niente, ma qualche mese dopo, mentre guardava un servizio in tv, mi raccontò di aver partecipato al pestaggio - ha raccontato ieri in aula la donna, tra i testimoni-chiave del processo - Raffaele mi disse anche che uno dei suoi colleghi aveva dato un calcio violentissimo a Cucchi, facendolo rovinare a terra, era divertito mentre lo raccontava». Il racconto prosegue: «Quando lo rimproverai mi disse: Quello è solo un drogato di merda. Mi disse anche che in caserma c'erano stati altri pestaggi, ma mai con conseguenze così gravi». E ancora: «Quando vedeva Ilaria Cucchi in televisione, la insultava. A quella donna ho chiesto scusa per non aver parlato prima, la incontrai nel 2016 e le dissi che mio figlio aveva visto il padre vantarsi di aver lasciato quel ragazzo in quelle condizioni, mostrando ad un amico alcune foto che aveva sul telefonino. Avevo paura a parlare, perché anche se non mi ha mai picchiata, Raffaele è un tipo aggressivo, che può avere reazioni violente. Gli dissi che non potevo più nascondere la verità, da quel momento i nostri rapporti si sono azzerati».D'Alessandro, insieme ad altri due colleghi, è accusato di omicidio preterintenzionale. Gli altri imputati sono il maresciallo Roberto Mandolini, accusato di falso e calunnia, e Vincenzo Nicolardi, accusato di calunnia. Secondo il pm Giovanni Musarò, infatti, Mandolini e Nicolardi avrebbero tentato di scaricare le responsabilità del pestaggio ai danni di Cucchi su alcuni agenti di polizia penitenziaria.riproduzione riservata ®