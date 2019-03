Cucchi, il Pm sbotta in Aula «Alcuni testimoni reticenti»

La Corte d'Assise ha deciso di acquisire agli atti la perizia fatta sul cadavere di Stefano Cucchi e che era stata effettuata nell'ambito dell'altro procedimento, dove sono imputati i medici: il documento infatti «permette di individuare quale causa del decesso del paziente Stefano Cucchi una morte cardiaca su base aritmica». Nell'udienza di ieri è stato anche ascoltato il carabiniere Carmelo Beringheli, che ha parlato del noto registro del fotosegnalamento, in cui era stato cancellato il nome di Stefano Cucchi: «Era evidente che il registro delle persone sottoposte a fotosegnalamento della Compagnia di Roma Casilina era stato sbianchettato», ha confermato il militare dell'arma, che poi ammette di aver trovato «strano e assurdo che il registro delle persone sottoposte a fotosegnalamento non venisse portato via in originale» al capitano Tiziano Testarmata, indagato nel processo per i depistaggi sulla morte del geometra, deceduto il 22 ottobre del 2009. Prima di lui, la corte aveva chiamato Francesco Cavallo, all'epoca dei fatti capo ufficio del comando del Gruppo Roma, ma che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Come Testarmata, anche Cavallo è indagato per falso nell'inchiesta sui depistaggi. Un atteggiamento che non è passato inosservato in aula: «L'atteggiamento reticente e non particolarmente collaborativo di alcuni testi è visibile», ha affermato il pm Giovanni Musarò,

La prossima udienza del processo Cucchi è fissata per l'8 aprile: in quella data sarà ascoltato anche Francesco Tedesco, il militare dell'Arma che con le sue dichiarazioni ha aperto il procedimento a carico dei colleghi. (L.Cal.)

