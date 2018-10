Cucchi, ecco i procedimenti disciplinari

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Dal generale Nistri mi sarei aspettata non dico delle scuse ma certo non 45 minuti di sproloquio contro Casamassima, Rosati e Tedesco, gli unici tre pubblici ufficiali che hanno deciso di rompere il muro di omertà nel mio processo». Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, attacca duramente il comandante generale dell'Arma, Giovanni Nistri, incontrato a Roma nei giorni scorsi insieme al ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. A margine di un incontro avvenuto ieri con la stampa estera, la sorella di Stefano ha esternato tutte le sue perplessità: «Il generale Nistri avrà certamente le sue ragioni, ma perché dirlo a me, a noi in questa occasione, in un processo dove stanno emergendo gravissime responsabilità. Siamo sicuri che vi sia proprio adesso un insopprimibile esigenza di punire proprio coloro che hanno parlato? Questo processo io, Fabio e la mia famiglia lo abbiamo fortissimamente voluto e ora il generale vuole colpire tutti coloro che hanno parlato». Francesco Tedesco è il carabiniere che ha accusato i suoi due colleghi, Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, di aver pestato violentemente Stefano Cucchi la notte fra il 15 e il 16 ottobre del 2009. Riccardo Casamassima e la moglie, Maria Rosati, entrambi carabinieri, con le loro dichiarazioni hanno consentito alla Procura di approfondire l'indagine bis sulla morte di Stefano Cucchi e di portare poi sul banco degli imputati cinque militari dell'Arma.(I. D. G.)