Cucchi, colonnello indagato: suggerì di modificare gli atti

Ida Di Grazia«Questa storia è costellata di falsi, dal pestaggio ed è proseguita in maniera ossessiva subito dopo la morte di Stefano Cucchi. C'è stata una attività di inquinamento probatorio indirizzando in modo scientifico prove verso persone che non avevano alcuna responsabilità e che sono state sottoposte a giudizio fino in Cassazione e ora sono parte civile perché vittime di calunnie».Ad affermarlo è il pm Giovanni Musarò, ieri in apertura di udienza del processo a carico di 5 carabinieri per la morte di Stefano Cucchi. Presente in aula anche il ministro Bonafede. Tra i militari dell'Arma anche il tenente colonnello Francesco Cavallo, all'epoca capo ufficio comando del Gruppo carabinieri Roma, che secondo le carte avrebbe suggerito al luogotenente Massimiliano Colombo, comandante della stazione Tor Sapienza, di effettuare modifiche all'annotazione di servizio sullo stato di salute di Cucchi. Fra gli indagati anche l'avvocato Gabriele Giuseppe Di Sano. Un vero e proprio colpo di scena che spariglia le carte e fa crollare il muro di omertà che fino ad oggi aveva retto. Tra gli ufficiali indagati anche il tenente colonnello Luciano Soligo, che nell'ottobre del 2009 era comandante della compagnia Talenti Montesacro. Negli atti depositati dal pm ci sono i verbali dei militari dell'Arma coinvolti, un'informativa della Squadra Mobile di Roma che indaga sulla vicenda, e numerose intercettazioni telefoniche, come ad esempio quella del 30 ottobre del 2009, otto giorni dopo la morte di Stefano, quando ci fu una riunione al comando provinciale dei Carabinieri a cui parteciparono i vertici di allora e tutti i militari che avevano avuto un ruolo nella vicenda. «Un incontro tipo quelli degli alcolisti anonimi», aveva affermato al telefono Colombo. E anche le comunicazioni radiofoniche e telefoniche intercorse tra le 3 di notte e le 7 del mattino del 16 ottobre 2009, giorno dell'arresto del giovane geometra romano. Nell'intercettazione l'appuntato Vincenzo Nicolardi (imputato per calunnia nel processo davanti alla I Corte d'Assise), mentre commenta le condizioni di salute di Cucchi col capoturno della centrale operativa del comando provinciale di Roma dice senza pietà: «Magari morisse, li mortacci sua oh».riproduzione riservata ®