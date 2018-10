Cuccarini: «Storia che mette d'accordo tutti in famiglia La mia Sandy più moderna»

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Se sul grande schermo Sandy ha il volto di Olivia Newton John, sulla scena teatrale italiana l'attrice che più di tutte ha legato il suo nome alla protagonista di Grease è Lorella Cuccarini. Ora in tv nella fiction con Gianni Morandi L'isola di Pietro 2 (ogni domenica su Canale 5), la Cuccarini (nella foto, con Gianpiero Ingrassia) l'ha interpretata per prima nell'allestimento di Saverio Marconi del musical che ha ispirato il film.Che cosa ha di speciale Grease?«È universale, uno di quei titoli che sono forti oggi e lo saranno ancora tra 40 anni, perché mette d'accordo tutta la famiglia. Non è un caso che il film, ogni volta che va in onda, funziona sempre».Ha portato Grease a teatro: cosa significa per lei quello spettacolo?«È uno dei momenti indimenticabili della mia carriera perché è stato il mio primo musical, ha aperto un nuovo corso della mia vita, che poi mi ha dato tante soddisfazioni. È uno spettacolo che ha portato Broadway in Italia: in 3 anni abbiamo fatto 365 date, un anno intero, e questo andando in scena solo al Sistina di Roma e al Teatro Nuovo di Milano, veniva gente da tutt'Italia per vederci».Com'è la sua Sandy?«È sempre una ragazza solare, ma rispetto al personaggio del film, quella del musical è più moderna e graffiante».Da allora sono passati tanti anni e il musical è ancora uno dei titoli forti in cartellone.«Ne sono passati 21! So che ora il ruolo di Danny Zuko lo interpreta Giulio Corso, con cui ho lavorato in Rapunzel-Il musical: sono molto felice, ha un grande talento».