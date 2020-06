«Crudeltà e violenze su un detenuto»

Tre agenti di polizia penitenziaria rischiano di essere processati a Ferrara per il reato di tortura, per aver fatto spogliare e picchiato in cella un detenuto, anche con un oggetto di ferro. Il fatto risale al 30 settembre 2017 e l'udienza preliminare è fissata per il 9 luglio. Secondo il pm Isabella Cavallari, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, i tre (un sovrintendente di 55 anni e due assistenti capo di 49 e 51 anni) avrebbero agito «con crudeltà e violenza grave» approfittando del fatto che la vittima era stata ammanettata e costringendola a subire un «trattamento inumano e degradante per la dignità della persona». «Qui non c'è nessuno, comandante e ispettore sono solo io», avrebbe detto uno dei poliziotti dopo che il detenuto aveva invocato il comandante di reparto del carcere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 05:01

