«Crollo verticale del turismo perso il 73% del fatturato»

Un crollo verticale del mercato del turismo, quest'anno probabilmente senza stranieri, e fatturato delle aziende in picchiata. Inoltre, meno assunzioni e più famiglie senza un lavoro. Nell'estate del coronavirus le prospettive per le imprese del settore sono nere: «Dei 480 milioni di pernottamenti, più del 50% sono di turisti stranieri, che quest'anno non vedremo. La metà del mercato è volatilizzata, le nostre imprese quest'anno registreranno fatturati in calo del 73% ed è una previsione ottimistica», ha spiegato Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi.

Non solo: «Ad agosto di norma sono 1,5 milioni i lavoratori impiegati nelle strutture ricettive. Quest'anno queste assunzioni non ci saranno, mentre ci saranno 500 mila famiglie senza un lavoro». Diversi, dunque, i punti da rivedere nel dl liquidità, in esame in Parlamento: «Non basta spostare le scadenze fiscali - avverte Nucara - Non capiamo perché un albergo oggi chiuso debba pagare l'imposta sulla spazzatura. Le tasse si devono pagare ma quelle di cui non usufruiamo i servizi vanno abolite». E criticità riguardano proprio i fondi: «La liquidità prevista non sta arrivando - ha osservato ancora Nucara - I prestiti non bastano, servono erogazioni dirette, mentre la durata di questi finanziamenti, invece che a 6 anni, sarebbe congrua a 20 o 30 anni».

E anche le misure introdotte nel dl Rilancio non sono ritenute sufficienti: «Meglio di come pensavamo ma per il rilancio del turismo ancora non basta - ha commentato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca - Ci sono provvedimenti specifici, come l'Imu che è una boccata d'ossigeno per le aziende oppure gli affitti degli alberghi, ma contestiamo che non si faccia una graduatoria di gravità dei settori». A testimoniare i danni senza precedenti che il coronavirus sta causando sul turismo sono i dati dell'Ufficio Studi di Enit - Agenzia Nazionale del Turismo: si prevede un impatto sulla spesa turistica in entrata dall'estero, che si traduce in un calo di quasi 20 miliardi di euro nel 2020 rispetto al livello del 2019. Per i pernottamenti internazionali si prevede un calo di 102 milioni. Gli hotel a 3 e 4 stelle hanno perso un fatturato di circa 2,5 miliardi.

