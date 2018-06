CROLLO AD ACILIA

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Davide M. RuffoloPrima un boato sordo, poi una palazzina di Acilia che, nel 2016, si accartocciava su sé stessa inghiottendo due vite. Una vicenda che ieri è costata il rinvio a giudizio di una coppia di cingalesi, residenti nell'edificio in qualità di affittuari, a cui il pubblico ministero Giorgio Orano contestava i reati di crollo colposo e omicidio colposo. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Roma attraverso una delicata perizia tecnica, l'esplosione della palazzina di via Giacomo Della Marca che causò la morte della 47enne Debora Catinari e della figlioletta di 8, sarebbe scaturita da una fuga di gas proveniente dall'appartamento in uso ai due cittadini originari dello Sri Lanka. Per la precisione da una perdita di un tubo che collegava la cucina ad una bombola del gas.Il terribile incidente risale al 28 dicembre del 2016 quando, in pieno giorno, la casa dei due imputati si sarebbe saturata di gas fino a quando, verso le 14.07 dello stesso giorno, si verificava la violentissima esplosione che faceva sgretolare il palazzo come fosse fatto di carta pesta. Sfortunatamente in quel momento l'edificio era tutt'altro che vuoto e tra le macerie rimanevano intrappolate fatalmente madre e figlia, oltre ad altre persone che venivano estratte vive dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Un bilancio che poteva essere ancor più grave come raccontato dal marito della vittima subito dopo il crollo: «Io e mio figlio siamo vivi per un caso fortuito. Io stavo per fare ritorno a casa mentre mio figlio Lorenzo era uscito da poco per andare a comprare il pane».riproduzione riservata ®