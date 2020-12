Crollano i contagi e anche... i tamponi

Coronavirus, nel Lazio crollano i nuovi casi giornalieri (sono 1589, di cui 947 a Roma città) in virtù del consueto calo dei tamponi nel week-end (sono 20.008, quasi 3000 in meno in un giorno ma anche il dato più alto d'Italia). I nuovi decessi sono 39, i guariti in 24 ore sono 1061. Il rapporto positivi/tamponi è pari al 7,94%, mentre aumentano i ricoveri (+26 in un giorno) e diminuiscono le terapie intensive (-5 in 24 ore).

L'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato, si è detto soddisfatto per il dato più basso di tutto il mese di novembre: «Per la prima volta Roma scende sotto i mille casi, i risultati iniziano a vedersi ma non possiamo ripetere gli errori dell'estate».

Gli attuali positivi nel Lazio sono 90.201, di cui 86.467 in isolamento, 3384 ricoverati e 350 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 2.214.307 tamponi e accertati 119.780 casi, con 2367 deceduti e 27.212 guariti.(E. Chi.)



