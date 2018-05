Crolla un pino secolare a viale Africa Tragedia sfiorata vicino la scuola

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La Capitale sempre più come un girone infernale. Dopo l'autobus che ha preso fuoco come un pezzo di carta in via del Tritone, ieri, sera all'Eur è stata sfiorata la tragedia in viale Africa. Un pino secolare di 20 metri è crollato sulle strisce pedonali, cadendo a pochi centimetri dalle auto in sosta. «Abbiamo sentito prima uno scricchiolio - racconta Anna, che abita nello stabile di fronte - poi un botto pauroso, abbiamo pensato a un incidente poi ci siamo resi conto che era crollato il pino».Come detto poteva essere una tragedia: la mattina, infatti, le strisce pedonali dove si è adagiato l'albero servono un plesso scolastico con oltre 150 studenti, dall'asilo alle elementari. Torna così in auge la manutenzione del verde: il pino si è letteralmente sradicato portando con se metri di marciapiede e asfalto. «Avevamo più volte segnalato al municipio la pericolosità degli alberi su questa strada - spiega Tommaso Roscioli, del comitato Eur - specialmente dopo che sono stati effettuati i lavori al manto stradale. È evidente che le radici devono esser state danneggiate».(F. Pas.)