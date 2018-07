Crolla un albero, paura a Parioli

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoSi è spezzato precipitando a terra tra lo sgomento dei passanti: l'ennesimo albero che cade sull'asfalto, schiacciando quel che trova. E' accaduto ieri nel primo pomeriggio, intorno alle 15.30, in viale Regina Margherita tra via Tanaro e Piazza Buenos Aires. In un attimo un albero possente è venuto giù, invadendo completamente la corsia destinata ai tram, schiacciando un'auto e paralizzando, in pochi minuti, l'intero quartiere e la viabilità di via Nomentana.Quello schianto ha inevitabilmente interrotto anche la corrente elettrica sui fili del tram. Attimi di spavento tra i presenti e pesanti ripercussioni sul traffico. Per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, al lavoro con autoscala e autogru per ripristinare la corrente e rimuovere l'enorme tronco, e l'arrivo della polizia municipale del gruppo Parioli per gestire il traffico in tilt, la strada è stata chiusa nel tratto compreso tra piazza Buenos Aires e via Basento. Nel frattempo le auto sono state dirottate su via Po e via Tagliamento, nel tentativo di far defluire il traffico. In un primo momento, in attesa che arrivassero i vigili urbani, le auto continuavano anche a passare lungo la strada, infilandosi sotto le fronde dell'albero rimasto a terra e creando così una situazione di serio pericolo.Un pomeriggio da incubo che ha portato gravi disagi per tutto il pomeriggio fino a sera con deviazioni delle linee di bus e chiusure al traffico. Ma la caduta dell'albero poteva avere risvolti ben più gravi. Fortunatamente infatti non ci sono stati vittime né feriti: sotto lo schianto dell'albero, infatti, è rimasta colpita solo un'auto in transito ma senza danni alla persona che era alla guida. Inoltre, per quanto riguarda la viabilità, è stato un caso che non fossero in circolazione i tram che, quando si bloccano a causa di incidenti o guasti, si incolonnano uno dietro l'altro creando un lungo blocco unico e impediscono qualunque accesso o manovra di inversione lungo la strada. Ieri invece, fortunatamente, le linee di tram 3 e 19, quelle che percorrono viale Margherita, non erano in servizio: sono state sostituite da bus navette dallo scorso 26 giugno per effettuare interventi di manutenzione alla rete tranviaria.riproduzione riservata ®