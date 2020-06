Crolla il muro della palazzina muoiono mamma e due figli

Enrico Chillè

Lo scricchiolio e poi il crollo. Le urla, il sangue, poi un silenzio che gela il sangue. Tragedia ad Albizzate, in provincia di Varese. Una mamma e i suoi bambini di 5 e un anno sono morti per il crollo improvviso di un cornicione in cemento armato da una palazzina ex industriale. Il figlio maggiore, di 9 anni, che camminava dall'altro lato della strada con il padre, è rimasto illeso. Ferita in modo non grave una passante. È accaduto mercoledì pomeriggio, attorno alle 17.30.

La donna, Fouzia Taoufiq, 38 anni, di origini marocchine, stava passando con il marito 40enne e i loro tre bambini di fronte all'ex capannone in via Marconi. L'edificio, in parte vuoto, ospita tra l'altro due supermercati e un ristorante. All'improvviso una grossa porzione del cornicione sporgente, in cemento armato, è crollata travolgendo la donna e i due figli più piccoli, un maschietto di 5 anni, Soulaymane Hannach, sulla sua biciclettina, e una bambina, Yaoucut, di appena 15 mesi. Il ragazzino più grande, che era dall'altra parte della strada insieme con il padre, è rimasto incolume.

In seguito al crollo è stato evacuato anche il supermercato che si trova dirimpetto all'immobile crollato. Ferita in modo lieve una donna di 42 anni, che è stata sfiorata dalle macerie: ricoverata in codice giallo a Varese. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e due elicotteri di soccorso inviati dal 118. Nulla da fare per la madre e il figlio di 5 anni. La piccola di un anno è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Gallarate, in arresto cardiaco e in condizioni disperate; poco dopo l'ospedale ha confermato il decesso. Il bambino di 9 anni, sotto choc, è stato affidato al padre e portato all'ospedale di Gallarate per precauzione.

«Più tardi, adesso non riesco a parlare»: scosso il sindaco di Albizzate, Mirko Zorzo, subito accorso sul posto: la ditta in cui lavora si trova in una parte dello stesso edificio in cui è avvenuto il crollo. «Con immenso dolore apprendo dell'incidente avvenuto ad Albizzate», ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. «Esprimo il mio dolore - conclude Fontana - e quello di tutti i lombardi unendomi in preghiera».

