Crittografia, la polizia potrà vedere tutte le chat

A breve la polizia inglese potrebbe leggere i messaggi secretati degli utenti indagati, in forza di un accordo con gli Stati Uniti, paese in cui risiedono le più popolari piattaforme web, Facebook a WhatsApp. L'accordo - di cui danno notizia il Times e Bloomberg - dovrebbe essere siglato il prossimo mese: costringerebbe i social media a condividere informazioni in caso di indagini su persone sospettate di reati gravi, come il terrorismo e la pedofilia. Ad essere messo in discussione il metodo di codifica dei messaggi che si basa sulla crittografia end to end, che consente la segretezza delle comunicazioni private.

Stati Uniti e Regno Unito si impegnano a non condurre indagini incrociate sui rispettivi cittadini. Priti Patel, segretario di Stato per gli affari interni del Regno Unito, in passato ha già avvertito Facebook che la crittografia avvantaggia i criminali e invitato le società tecnologiche a sviluppare delle backdoor, cioè delle porte di servizio, per consentire alle agenzie di intelligence di accedere alle piattaforme di messaggistica.

Giovedì 3 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA