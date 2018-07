Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cristina MontagnaroUn genio della musica, Giacomo Rossini, e un patacca, Paolo Cevoli, imprenditore romagnolo con l'hobby del cabaret.Iniziamo spiegando ai romani cos'è un patacca?«Un fessacchiotto che si sente furbo. Anche a Roma, però, avete una maschera simile, Meo Patacca».L'omaggio a Rossini«È il più grande musicista di opera buffa. In scena farò un parallelo tra il mondo, la musica e il canto di ieri, quelli di oggi. Parlerò di quello che abbiamo perso di quello che dobbiamo riscoprire, sempre in modo comico».Cosa dobbiamo riscoprire del passato?«L'idea della bellezza e del buono, Rossini era un grande gastronomo, gli piacevano le donne, la musica e la bella compagnia e l'Italia in quel tempo era il centro del mondo. Si dovrebbe guardare a quel passato per andare avanti».E lei che rapporto ha con la buona tavola?«Sono figlio di un albergatore e di una cuoca, il mio mondo è fatto di buona cucina e comicità. Rossini era delle mie parti ha vissuto a Lugo di Romagna, io sono di Riccione».C'è un luogo di Roma che porta nel cuore?«Ho una zia di Rimini che ha vissuto tanti anni in vicolo del Bologna, a Trastevere, mi sembra la Roma autentica. Sono davvero molto contento di avere l'opportunità di tornare per I concerti nel parco».Cosa direbbe l'assessore Palmiro Cangini, della Roma di oggi?«Questo non lo so, ormai l'assessore non c'è più».Come si fa a ridere anche di se stessi?«Bisogna guardarsi con leggerezza, non prendersi troppo sul serio. In questo i romani sono maestri con la loro ironia, autoironia, la battuta sempre pronta».La sua ricetta per far ridere?«La leggerezza e la musica, mi piace molto circondarmi di musica e insieme alla comicità è il binomio perfetto».riproduzione riservata ®